شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح وأسماء جلال "أنصاف مجانين" بتوقيع مريم نعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد خالد صالح في بطولة مسلسل جديد بعنوان "أنصاف مجانين"، من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، وينتمى العمل لنوعية المسلسلات قليلة الحلقات، كما سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وقد صور صناعه عدد كبير من المشاهد الخارجية أمس الاثنين بمنطقة مصر الجديدة، وجمعت المشاهد الفنان الشاب أحمد خالد صالح، والممثلة الصاعدة أسماء جلال.

والعمل مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحباً له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.

Advertisements

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد خالد صالح كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وجسد شخصية الشيخ مبروك، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

أما أسماء جلال تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، حيث تقدم أسماء دور بطلة من بطلات العمل الأربعة اللاتي استعانت بهن الشركة المنتجة لبطولة الجزئيين الرابع والخامس، حيث تشارك في البطولة كلاً من ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وإخراج مصطفى أبو سيف.