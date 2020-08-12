شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تستمع بركوب الدراجة على البحر: ذهابى إلى الشاطئ يشعرنى بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمع النجمة العالمية بريتني سبيرز بأوقاتها على شاطئ البحر، حيث عبرت عن حبها بتلك الأجوا بالعودة والرجوع مرة أخرى إلى طفولتها، موضحة أن ذلك يشعرها بالسلام، وذلك عبر حسابها بموقع " إنستجرام " والذي يضم أكثر من 25.8 مليون شخص .

النجمة العالمية، نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا خلال ركوبها عجلة أمام الشاطئ، وعبرت قائلة:" الذهاب إلى الشاطئ دائمًا ممتع جدًا.. كلنا نتباعد اجتماعيًا ونرتدي الكمامات بالطبع، حتى أنه لا يزال هناك شعور لدى عندما أكون على الشاطئ يجلب لي السلام، أشعر بأنني صغيرة جدًا بجوار هذا الجسم الهائل من المياه، يعيدني ذلك إلى ما كان عمري 6 سنوات، اللحظة التي قررت فيها النهوض والركض إلى الشاطئ".

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وأضافت :"أحب الشعور بالعودة إلى المنزل بسمرة ذهبية، أفكر فقط في الشوكولاتة أو الآيس كريم من المضحك كيف يمكن للأشياء الصغيرة أن تلمس روحك بشكل مخيف للغاية مثل بكاء الأطفال حديثي الولادة ... الأطفال يبنون القلاع الرملية رؤية الكلاب مع عائلاتهم يريدون الصراخ لكن عليك أن تبقى هادئًا نستلقي وننظر إلى الله في السماء الزرقاء الصافية".

يشار إلى أن النجمة العالمية بريتني سبيرز قررت أن تلهم الكثير من محبيها وعشاقها من الفتيات بالكثير من الأفكار التى تجعلهن أكثر بريقا، وذلك من خلال صفحتها الشخصية، و نشرت بريتني سبيرز صورة جديدة لها بعد أن رسمت الحناء البيضاء علي عدد من الأماكن المتفرقة بجسدها، ثم ارتدت سبيرز " مايوه بيكيني" لتظهر رسومات الحنة التي لاقت اعجاب قطاع كبير من محبيها و عشاقها.