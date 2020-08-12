شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش فى صورة مع ابنتها حياة: حضنك الوحيد اللى بيخرجنى من هموم الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة كندة علوش، أن حضن ابنتها "حياة" هو الشيء الوحيد الذى يخرجها من هموم الدنيا ومشاكلها، داعية الله أن لا يحرمها من هذا الحضن، كما دعت لمتابعيها وجمهورها من الأمهات أن يبارك فى أولادهن شمعات قلوبهن.





ونشرت كندة، عبر حسابها على انستجرام، صورة وهى تحضن طفلتها حياة، صحبتها بتعليق: "الله لا يحرمنى هذا الحضن ولا يحرموا لكل أم ويطعموا لكل الى نفسو، هاد الشيء الوحيد اللى بيدوب هموم الدنيا ومشاكلها وضغوطاتها وبيدوب قلبى.. الله يخليلى حيوتة ويخليلكن شمعات قلوبكن ويفرحكن فيهن.. قولوا آمين".





وكانت الفنانة كندة علوش، تعاقدت على بطولة فيلم جديد من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويجرى الاستقرار على اسم الفيلم واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

وتعود كندة علوش إلى السينما بهذا الفيلم بعد غياب دام 3 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها فى فيلم فيلم "الأصليين" مع المخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2017 حيث انشغلت بزواجها مع الفنان عمرو يوسف وإنجابها طفلتها حياة التى تفرغت لرعايتها خلال الفترة الماضية.

فيلم "الأصليين" آخر أعمال كندة علوش فى السينما، من تأليف أحمد مراد وشاركت فى بطولته إلى جانب منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وعباس أبو الحسن وهناء الشوربجى وليلى فوزى وخالد الذهبى وضيف الشرف أحمد فهمى.

يذكر أن كندة علوش تستعد حالياً لبطولة حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء ونهى عابدين وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً نهاية شهر أغسطس الجارى.