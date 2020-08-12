شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة هبة حسن فى ذكرى رحيل نور الشريف: وعد فأوفى..كان حلم طفولتى أمثل أمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة الشابة هبة حسن، الذكرى الخامسة لرحيل الفنان القدير نور الشريف، التى تحل اليوم الثلاثاء، حيث رحل عن عالمنا يوم 11 أغسطس عام 2015، عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدة أنه كان حلما من أحلامها أن تمثل أمامه وهو ما حدث بالفعل، من خلال أحداث مسلسل "ما تخافوش" الذى عرض عام 2009.

ونشرت هبة، صورة مع الفنان الكبير الراحل، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "رحل منذ خمس سنوات آخر الرجال المحترمين الأستاذ نور الشريف، كان حلم منذ طفولتى عندما كنت أشاهد أفلامه أن أمثل أمامه، وكان هدف من أهدافى وكان كل أصحابى وأهلى وكل القربين منى يعلمون حبى الشديد للأستاذ".

وكشفت هبة: "فى يوم من الأيام صديق لى بالصدفة كان جالس مع الأستاذ وكان فى رمضان ويعرض مسلسل شرف فتح الباب، وسأله صديقى ما رأيك فى بنت يحى الفخرانى فى المسلسل، ولقيت تليفونى بيرن وبرد على صديقى، لقيت الأستاذ نور بيقولى ازيك يا هبة، انتى جميلة فى المسلسل مع يحيى، أنا نور الشريف، لم أملك نفسى وقتها، شعور متضارب من الفرحة والدموع وقلت له عن مدى حبى الشديد له، وإن أمنية حياتى أن أراه ونفسى أمثل معاه، وقال لى انتى ان شاء الله معى فى مسلسل فى رمضان القادم".

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وتابعت هبة: "عدت شهور على المكالمة وأسمع إن الأستاذ بيحضر لمسلسله الجديد وقولت اكيد خلاص نسى ومش هكون معاه فى المسلسل، وفجأة تليفونى رن وبيقولوا لى الأستاذ نور الشريف مرشحك فى المسلسل، إنه الأستاذ نور الشريف، إذا وعد أوفى، الله يرحمك يا أستاذ ويجعل مثواك الجنة، ويصبر مى وسارة على فراقك".





يذكر أن الفنان نور الشريف ولِد فى حى الخليفة فى حى السيدة زينب فى القاهرة، واسمه الحقيقى محمد جابر محمد عبد الله، ولكن قام فيما بعد بتغييره إلى نور الشريف جابر محمد وقد توفى والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين وحصل على دبلوم المعهد العالى للفنون المسرحية بتقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967 ثم بدأ التمثيل فى المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها كما كان لاعبا فى أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل.