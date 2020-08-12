شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: صوتى راح بسبب حساسية موسمية تصيبنى منذ 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة بشرى لـ"الخليج 365" عن سبب امتناعها عن الكلام، قائلة: "متعودة كل سنة فى نفس هذا التوقيت على إصابتي بحساسية موسمية سببها الرطوبة الشديدة وتأثيرها أن صوتي بيروح"، وقالت بشرى إن هذه الإصابة ليس لها مدة محددة فى العلاج، فأحيانا تستمر أياما وأحيانا لمدة شهر كامل، وبدأت معى منذ 2006.

يذكر أن الفنانة بشرى قدمت مؤخرا أغنية "خيوط الأمل" التي لحنها ووزعها لها الموسيقار محمد شاشو بعد تعاونهما سويا فى أغنية "كوم قش" تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا"، وعرض الأغنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مشروع الروبيكى.

يذكر أن النجمة بشرى بدأت أعمالها الفنية منذ بداية الألفية الثالثة من خلال المسلسل الكوميدي (شباب أون لاين) في عام 2002، وشاركت بعده في عدة مسلسلات، منها (اﻹمبراطور، العمة نور، يا ورد مين يشتريك، أصحاب المقام الرفيع)، وكان أول ظهور سينمائي لها مع المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلم (إسكندرية نيويورك)، وشاركت بعده في عدد كبير من الأفلام، منها (ويجا، لعبة الحب، عن العشق والهوى، أنا مش معاهم، 678) وغيرها من الأعمال المتنوعة.