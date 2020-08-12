شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر لـ أحمد فلوكس: أنا مش ملطشة يا حبيبى أعمل أفلام بعيد عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوى، مشدداً على أنه لم يسع إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض، وتابع: "هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبى.. أعمل أفلام بعيد عنى.. أنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا.. حسبى الله ونعمة الوكيل"، وأضاف "شاكر"، أن "فلوكس"، لو كان عضواً بنقابة الموسيقيين لكان "شطبه" منها، وتابع: "السوشيال ميديا ورتنا بلاوى.. إحنا وصلنا للحضيض.. والله لو هو عندى فى النقابة لأشطبه".

ولفت نقيب الموسيقيين، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن غياب الضوابط على السوشيال ميديا هو الذى دفع البعض لكتابة أمور لا تمت للحقيقة بصلة، مشدداً على أن أحمد فلوكس لا يجيد الاعتذار ولكنه يجيد الهجوم على الآخرين، وتابع: "أنا لا أقبل اعتذاره وأنا أخدت حقى تالت ومتلت.. أنا مش بتعامل مع الصغيريين بتعامل مع الناس الكبيرة ولكن للأسف غلط الصغار يقعوا فيه الكبار".

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كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية قد تقدم باعتذار رسمى للفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين بعد الانتقاد الحاد الذى وجهه أحمد فلوكس لـ هانى شاكر بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى، وخاطب أشرف زكى نظيره هانى شاكر بأن يقبل اعتذار فلوكس خاصة أن نقيب الموسيقيين رفض اعتذار فلوكس على الملأ بعد أن بث فيديو مباشر على صفحته على فيس بوك يعتذر فيه للفنان هانى شاكر .

الفنان أحمد فلوكس كان قد بث مقطع فيديو له وهو منفعل، هاجم فيه نقيب الموسيقيين هانى شاكر، لعدم اهتمامه باليوتيوبر مصطفى حفناوى الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، حيث قال فلوكس فى مقطع الفيديو بثه على "فيس بوك": "أبويا علمنى إن مغلطش فى حد كبير لكن أنا معرفش مصطفى حفناوى وأنا فى بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر حسني، لأن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد أنه يتعالج".

وأضاف فلوكس: "دلوقتى كله بيقول الله يرحمه.. كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هانى شاكر اللى قال أنا معرفوش بس قلبى وجعني"، مستطردًا: "طب قلبك موجعكش وهو مش لاقى مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة فى مخه".