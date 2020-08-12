شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف ميحلاش إلا بالهضبة.. عمرو دياب على موعد مع جمهوره بـ"أماكن السهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد جمهور الهضبة عمرو دياب خلال السنوات الأخيرة على قضاء فصل الصيف بالشواطئ والمنتجعات على أنغام أغنياته وموسيقاه، وهو ما بدأ الهضبة فعله منذ أن طرح "يا بلدنا يا حلوة" وتبعها "مالك غيران"، ويصور عمرو دياب حاليا كليب جديد بعنوان "أماكن السهر" فى إحدى قرى الساحل الشمالى، ومن المقرر طرحه بعد يومين من الآن، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق مدكور، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وكان الهضبة قد انتهى من تسجيل الأغنية مؤخرا في سرية تامة ليطرحها خلال الأيام المقبلة كواحدة من أغنياته فى موسم الصيف. وطرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "مالك غيران" من كلمات تركى آل الشيخ، واللحن "فلولكلور" توزيع سالفاتور جاناتشى ونابوتشودونوسور بولى.

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يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنيته يا بلدنا ياحلوة، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان، وتم تصوير الأغنية فى عدد من الأماكن السياحية بمخافظات ومدن مصر المختلفة.

وتصدرت أغنية يا بلدنا يا حلوة للنجم الكبير عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، "يا بلدنا ياحلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلاً عن أن الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".