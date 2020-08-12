فيديو.. مغنى الراب المغربى الحر يعود بكليب "حس بيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن مغنى الراب المغربى "الحر" انطلاقة غنائية جديدة فى مشواره الفنى تزامنا مع إطلاق أجدد أعماله الغنائية "حس بيا" بشكل فيديو كليب مصور. وتعرض "الحر" خلال الكليب يتعرض لحادث سير مؤلم بسيارته بعد أن دس أحد الأشخاص لمخدر فى مشروبه، وتغنى الحر عبر الأغنية بكلماته، بينما أخرج الكليب سليمان أفريج، وتم تصوير الكليب فى مدينة طنجة المغربية فى شهر يوليو الماضي. وحقق الحر ثمانية ملايين مشاهدة فى غضون أربعة أيام فقط، كما تصدر تريندات اليوتيوب فى المغرب وعدة دول منذ طرح الكليب. الحر مغنى راب مغربى عرف دوما بمواضيعه الجريئة فى أغانيه ولعبه على أوتار العاطفة الحزينة حتى لقب بشاعر الأحزان، حفر اسمه فى ساحة الراب العربية بأشهر أغنياته "خليوني" و"مهما كان"، ويبدأ عبر أغنية "حس بيا" انطلاقة جديدة حيث تعيده للساحة الموسيقية بعد غياب دام قرابة السنة منذ آخر أغانيه "الغريب"، والتى حققت نجاحا جماهيريا ملحوظا بتخطيها حاجز 51 مليون مشاهدة.

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