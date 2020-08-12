شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يفاجئ جمهوره بـ"أماكن السهر" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم الكبير عمرو دياب خلال أيام لطرح أغنية جديدة بعنوان "أماكن السهر". وكان الهضبة قد انتهى من تسجيل الأغنية مؤخرا في سرية تامة ليطرحها خلال الأيام القادمة كواحدة من أغنياته في موسم الصيف. وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام أغنية "مالك غيران" من كلمات تركى آل الشيخ وألحان من الفلولكلور.

وحقق النجم الكبير عمرو دياب، من خلال أغنيته الأخيرة "يا بلدنا يا حلوة"، عدد مشاهدات اقترب من 23 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك منذ طرحها من عدة أيام، حتى أنها تصدرت تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.

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وعلى جانب آخر، كان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "مالك غيران" من كلمات تركى آل الشيخ واللحن "فلولكلور" توزيع سالفاتور جاناتشى ونابوتشودونوسور بولى.