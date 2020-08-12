شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يخوض مغامرة جديدة بالسباحة مع أسماك القرش.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض النجم العالمى ويل سميث مغامرة جديدة من نوعها، فى إحدى البرامج التليفزيونية التى يحل عليها ضيفاً اليوم، والتي ظهر فيها وهو يسبح مع أسماك القرش فى البحر وسط احتياطات كبيرة من قبل القائمين على البرنامج. ونشر سميث مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن ظهوره في برنامج discovery، وهو يسبح مع أسماك القرش لممارسة رياضة الغوص.

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وعلى جانب آخر، فوجئ الملايين من محبي نجم هوليوود الشهير ويل سميث، أمس، بظهوره في مقطع فيديو قصير أثناء تكسير أسنانه عن طريق الخطأ على يد النجم العالمي جيسون ديرولو، حيث كان يعطي سميث لديرولو بعض النصائح للعب الجولف إلا أن جيسون تسرع فاصطدم مطرب الجولف بفم سميث وتكسرت أسنانه، و لكي يطمئن جيسون ديرولو محبي وعشاقي ويل سميث قرر النجم البالغ من العمر (30 عاما) نشر صورة جديدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تجمعه بويل سميث.

وظهر ويل سميث البالغ من العمر (51 عاما) في الصورة التي التقطت لهما بطريقة الـ selfie وتظهر الفراغات بفمه بسبب كسر أسنانه الأمامية وعلق ديرولو علي الصورة، مؤكدا أنها ابتسامة ويل سميث الجديدة.



ويل سميث