شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجانات السينما بالنصف الثانى من 2020 فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يعد أمام مهرجانات السينما في النصف الثاني من 2020، خيارات كثيرة، إما مواجهة فيروس كورونا والصراع من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها أو الاستسلام لشبح الإلغاء والانطلاق أونلاين، ولكن يبدو أن صناع المهرجانات الكبرى لديهم أمل كبير وطموح في العودة من جديد لحالة الحراك السينمائي، خاصة وأن البعض منهم لديه من الإمكانيات ما يجعله لديه القدرة علي تطويع إمكانياته اللوجيستية وغيرها لخدمة المهرجان وإنطلاقه وسط ظروف كورونا التي تتطلب تباعد إجتماعي وإجراءات سلامة للحفاظ علي المشاركين من الإصابة.

فيلم سقوط

أيام أكلة لحوم البشر

العديد من المهرجانات قررت المواجهة وهناك عدد آخر قرر الاستسلام والإلغاء أو التأجيل ومنهم من سيتخذ من الإنترنت منصة لعرض المهرجان أونلاين وتفويت فرصة إسقاط دورة كاملة بسب فيروس كورونا.

علي مستوي مصر رفع صناع المهرجانات شعار التحدي منهم القاهرة والجونة والإسكندرية، حيث أعلن مهرجان القاهرة السينمائى عن إقامة ‏الدورة 42 فى موعدها نوفمبر المقبل، مع الالتزام الكامل باتخاذ ‏كافة التدابير الاحترازية التى تقرها الدولة المصرية ومنظمة الصحة ‏العالمية، لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو ‏المشاركين من صناع السينما.‏

أما مهرجان الجونة فقد قرر أن يكون إنطلاقه في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر 2020، معلنا عن 16 فيلم كجزء من برنامجه وهي الأفلام التي شهدت مشاركتها في العديد من المهرجانات الكبري، فيلم "حكايات سيئة" للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو، وهو الفيلم الذي فاز بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في الدورة الـ 70 لمهرجان برلين السينمائي، والفيلم الوثائقي "أيام أكلة لحوم البشر" ، من إخراج تيبوهو إدكينز، والذي عُرض في قسم البانوراما في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائ، وفيلم "برلين ألكسندر بلاتز"، من إخراج برهان قرباني، ومن صربيا، يشارك فيلم "أب" من إخراج سردان جوبولوفيتش، فيما يشارك المخرج فيجو مورتنسن بفيلمه الأول "سقوط"، وفيلم "بانكسي أكثر المطلوبين"من إخراج أوريليا روفييه وشيموس هايلي والذي عرض في مهرجان تريبيكا السينمائي وغيرها من الأفلام المتميزة.

وبالنسبة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة فقد أعلن عن إقامة الدورة الـ 36 لتكون في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، وفتحت الدورة الباب لتسجيل وتلقي أفلام المسابقتين الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط.

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بينما تمسك مهرجان طوكيو السينمائى الدولى بالانطلاق في شهر أكتوبر وتحديدا يوم 31 لانطلاق الدورة الجديدة والتي تستمر من 31 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر.

فيما كشف مهرجان فينسيا عن قائمة الأفلام المشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان بدورته الـ77 التى تقام فى الفترة ما بين 2-12 سبتمبر المقبل، وتضم القائمة عددا من أفضل الإنتاجات السينمائية

دورة ثانية