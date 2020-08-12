شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: تفجير مرفأ بيروت "أكيد مدبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إن حادث تفجير مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس الجارى "أكيد مدبر"، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كانا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة فى مرفأ يعد شريان البلاد، وأضافت أن الرئيس ورئيس الحكومة كانا يعملان بوجود المواد التى أدت إلى الكارثة و"طنشو"، وتابعت: "لذلك لم نعد نثق فى هذه الطبقة السياسية وإن شاء الله نخلص من الطبقة الفاسدة، ومن أجل ذلك طالبنا دول العالم بأن يسلموا المساعدات للشعب وليس الحكومة لأنهم راح يسرقوا المساعدات ويبيعوها".

وأشارت "إليسا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إلى لبنان تحكمها الطائفية، وتابعت: "للأسف نحن محكومين بنظام طائفى".

وكانت دعمت النجمة اللبنانية إليسا، حملات مساعدة العائلات المتضررة من التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية "بيروت" وراح ضحيتها عشرات الشهداء إلى جانب إصابة نحو 6 آلاف شخص، يوم الثلاثاء الماضي.

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وظهرت الفنانة إليسا وسط المتطوعين من الشباب اللبنانيين في مقطع فيديو لدعم المتضررين في انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته 156 شهيدًا على الأقل، فيما أكدت إليسا في وقت سابق، أنه من اليوم سيكون انتماؤها لأرض لبنان وشعبها فقط، مقدمة اعتذارها عن تأييدها سابقا لبعض الشخصيات والأحزاب السياسية فى بلدها.

وأشارت إليسا إلى أن الكل خذلوا شعب لبنان، لكننا نمتلك الجرأة على الاعتراف بالخطأ وغيرنا مٌصِر على غض النظر على الغلط، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "بعتذر عن تأييدى أيا حدا بأيا يوم من الإيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلن خذلونا، والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه ع الغلط، أنا اليوم بعلن انتمائى لأرضى وشعبى وبس".