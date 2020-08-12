شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تعود للقاهرة بعد غياب 6 شهور لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة عائشة بن أحمد إلى القاهرة قادمة من تونس الأسبوع المقبل، وذلك بعد غياب لمدة 6 شهور، بسبب فيروس كورونا، حيث تقوم عائشة باستئناف تصوير دوره بمسلسل "تقاطع طرق"، والتى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب، محمد ممدوح، محمد فراج، إخراج تامر محسن.

كما تأتى عائشة للقاهرة أيضا من أجل حضورها العرض الخاص لفيلم "توأم روحى"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 19 أغسطس الحالى، حيث تصدر البوستر حسن الرداد وإلى يمينه عائشة بن أحمد وعلى يساره أمينة خليل، وهو الفيلم الذي يقوم بإخراجه المخرج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى.

الفنانة عائشة بن أحمد ممثلة تونسية من مواليد فبراير 1989، وشاركت بالعديد من الأعمال الدرامية المصرية ومنها البطولة النسائية لمسلسل "أبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان، بينما ومسلسل "نسر الصعيد"، والذى قام ببطولته النجم محمد رمضان، وغيرها من المسلسلات.