شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة شقة ابن الإعلامية سهير شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإعلامية سهير شلبى استغاثة عبر صفحتها على "فيس بوك" بعد سرقة شقة ابنها فى التجمع الخامس بعد كسر الأبواب الحديدية للشقة وبعثرة محتوياتها.

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وكتبت سهير شلبى على صفحتها الشخصية على فيس بوك: "برجاء إغاثتنا.. تمت سرقة ابنى فى التجمع الخامس وكسر الباب الخشب والباب الحديد وسرقة كل الأشياء الثمينة وبعثرة كل محتويات الشقة".

ومن ناحية أخرى، كانت الإعلامية الكبيرة سهير شلبى قالت إن الإعلام يجرى فى دمائها، مشيرة إلى أن ابنتها تربت فى منزل إعلامى، واستقت من والديها المهنية والاحترافية، كما أن نجلها عمرو أحمد سمير دخل فى مجال تقديم البرامج، وابنها شريف أحمد سمير فى مجال الإخراج التلفزيوني.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة cbc، أنها تعلمت الكثير من زوجها الإعلامى أحمد سمير، وكذلك أبناءهما، وكان الكلام داخل المنزل فى غالب الوقت عن الإعلام، فضلا عن الدراسات والبحث والتحضير والمذاكرة التى كان يشهدها منزلهما.

وقالت: "كان كلامنا فى البيت عن الإعلامي، وكان كل واحد فينا بيذاكر علشان حلقات البرامج اللى بيقدمها، وكان حاجة فى منتهى الروعة، أنا بحب الإعلام وبعشقه وهو روحى وبيجرى في دمى".