حليمة الشرباصيالأربعاء 2020/8/12 01:11 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة "مارفل" تأجيل طرح الجزء الثالث من سلسلة Spider-Man (الرجل العنكبوت) إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل بسبب جائحة كورونا.
ووفقًا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، تسبب تأجيل فيلم Black Widow (الأرملة السوداء) إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، في قلب جدول طرح أفلام "مارفل" بأكمله، ومن بينها فيلم "سبايدر مان 3".
وكان من المفترض طرح فيلم "سبايدر مان 3" في 16 يوليو/تموز عام 2021، قبل أن تعلن الشركة تأجيله إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
ويواجه صناع فيلم البطل الخارق مشكلة أخرى بعيدًا عن فيروس كورونا، وهي التزام بطل العمل الرئيسي توم هولاند بتصوير فيلم آخر وهو Uncharted حاليًا، لذا يأملون أن ينتهي منه سريعاً لتصوير الفيلم.
"سبايدر مان 3" من بطولة توم هولاند (سبايدرمان) وزيندايا (إم جي) وتوني ريفولورو (فلاش).
ويتناول الفيلم محاولة سبايدر مان تبرئة ذمته من جرائم الشرير ميستريو، وإصلاح ما أفسده الأخير بعد كشف هويته أمام العالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يربك جدول أفلام "مارفل".. وتأجيل طرح "سبايدر مان 3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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