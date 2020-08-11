"كوميديان شاطر وذكي".. مجدي الهواري يشيد بأداء كريم عفيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشاد المخرج مجدي الهواري بأداء وموهبة الفنان كريم عفيفي، في مسرحية "علاء الدين".

ونشر "الهواري" صورًا من كواليس مسرحية "علاء الدين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الهواري على الصور: "بكتب شهادة للتاريخ في إنسان خلوق محترم، وصاحب طاقة خفيفة وكوميديان شاطر وذكي، وكمان صاحب جدع، وزي المثل اللي بيقول تعرف فلان ايوة، مثل معاك مسرح وعرفت كواليسه وطاقته، لا، يبقي ماعرفتهوش".

Advertisements

وأضاف مجدي الهواري: "وقبل ما اكتب علشان شهادتي مجروحة فيه، فكرت إن ده مش رأيي لوحدي، ده رأي زمايله وكل اللي بيتعاملوا معاه في مسرح كايرو شو وفرقة علاء الدين، كمان الحقيقة علي قد حبنا له كلنا، وعلى رأس المجموعة طبعا النجم أحمد عز، مفيش كلام توصفوا فيه أكتر من إننا نقوله كلنا بنحبك يا ذوق، كريم عفيفي الممثل الخلوق".

وعلق كريم عفيفي: " مش عارف أقول ايه ولا ايه من كتر الكلام الحلو دا، مبسوط إني في وسطكم ومعاكم، ويا رب دايما مع بعض فى حاجات حلوة، بحمد ربنا كسبت صحاب جداد، ودي أحلى حاجة حصلتلي السنة دي، مجدى الهواري وأحمد عز".

مسرحية "علاء الدين"، بطولة أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل وسامي مغاوري، ومن إخراج مجدي الهواري.