فيديو| محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنز بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته كنز الثالث، الموافق، اليوم 11 أغسطس الجاري. ونشر "رمضان" مقطع فيديو مجمع لعدة صور ومقاطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لكنز، ربنا يحفظ أولادنا جميعا". من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.

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