بعد انتحال شخص صفة والدها على تويتر.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تلجأ للقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفت سحر، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن يكون لودالها حسابات عبر موقع "تويتر"، مشيرة أنها ستلجأ للقضاء ضد حساب ينتحل صفة والدها، ويطلب العمل.

ونشرت سحر صورة للحساب، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "الأستاذ عبد الرحمن أبو زهره ليس له حساب على تويتر، وهناك أكونت غير حقيقي باسمه، ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيا، وكل ما ينشر بهذا الأكونت غير حقيقي ومحض افتراءات".

وكان صاحب الحساب المزيف قد كتب: "بعد إذن أي حد يشوف التويتة دي يعملها رتويت، أنا أبحث عن عمل لأن مبقتش قادر على العيشة، من 3 سنوات وأنا قاعد في البيت، وحرفيًا مبقتش لاقي آكل، أنا تعبت من القعدة بالبيت، أي حاجة بس تكون آدمية محترمة تحترم ما قدمته من تاريخ".

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة أعلن مؤخرًا أنه لا يقبل أدوار ضيف الشرف مرة أخرى.