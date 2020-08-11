فيديو| بث مباشر.. حسن شاكوش يحيي حفلا غنائيا في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش حفلًا غنائيًا في منطقة بولاق الدكرور، منذ قليل. ونشر الحساب الرسمي لـ"شاكوش"، مقطع فيديو من الحفل، عبر موقع "فيسبوك"، وعلق: "الآن من بولاق". ويعد ذلك مخالفة من شاكوش، للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements وطرح المطرب حسن شاكوش مؤخرًا، أغنية "100 حساب"، بمشاركة المطرب أحمد سعد. الأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وكانت الأغنية قد أثارت أزمة بين نقابة الموسيقيين وشركة "مزيكا" بسبب مشاركة حسن شاكوش بغنائها، وأجلت الشركة طرحها من قبل لحين للمشاهدة ..اضغط هنا

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