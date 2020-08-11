في لقاء قديم| نور الشريف لـ"مدحت شلبي: "لم أكن لاعبا عظيما واشتريت سلاح بسبب رشدي أباظة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، الذكرى الخامسة على وفاة النجم الكبير نور الشريف، الذي وافته المنية بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة.

ونعرض لكم أبرز تصريحات نور الشريف خلال لقاء قديم مع الإعلامي مدحت شلبي، في برنامج "قصر النجوم".

- تحدث الفنان نور الشريف عن الفنان مجدي وهبة قائلًا: "مجدي إنسان نادر الوجود، وطيب إلى أقصى درجة يتخيلها الإنسان".

- إحدى مشاكل السينما في مصر غياب المنتج الفني الحقيقي عن العمل.

- خسرت كثيرًا في فيلم "آخر الرجال المحترمين".

- أعترف أنني غير بار بالتليفزيون.

- أنا ضد الفنانين الذين يشتغلون للتليفزيون كثيرًا.

- أحب أكل في محل كباب في السيدة زينب.

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- كنت ألعب كرة شراب مع أصحابي في الشارع.

- كنت ألعب في نادي الزمالك خط وسط.

- كنت أحب الترقيص جدًا، ولم أكن لاعبًا عظيمًا.

- اشتغلت كومبارس صامتًا في مسرحية "الزلزال"، إخراج جلال الشرقاوي.

- اشتغلت وأنا في ثانية ثانوي، في مسرحية "الشوارع الخلفية"، قلت جملتين فقط.

- كنت أحصل على 50 قرشًا في البروفة، لو عملنا 6 أشهر بروفات هما 15 جنيهًا، وليلة العرض كنت باخد جنيه.

- رشدي أباظة هو الذي حببني في السلاح، وجعلني أشتري "طبنجة".

- في فترة من الفترات جتلي تهديدات بالقتل في البيت، بسبب التمثيل.