محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة سوسن بدر على إحياء ذكرى رحيل الفنان نور الشريف الخامسة، الموافقة اليوم 11 أغسطس.
ونشرت سوسن بدر صورة تجمعهما من كواليس فيلم "حبيبي دائمًا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وحشتنا يا أستاذ نور".
فيلم "حبيبي دائمًا" إنتاج عام 1980، بطولة نور الشريف، بوسي، سوسن بدر، سعيد عبدالغني، صبري عبدالعزيز، ماجدة الخطيب، تأليف يوسف السباعي، إخراج حسين كمال.
يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من حبيبي دائمًا.. سوسن بدر تحيي ذكرى رحيل نور الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.