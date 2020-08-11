بصورة من حبيبي دائمًا.. سوسن بدر تحيي ذكرى رحيل نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة سوسن بدر على إحياء ذكرى رحيل الفنان نور الشريف الخامسة، الموافقة اليوم 11 أغسطس.

ونشرت سوسن بدر صورة تجمعهما من كواليس فيلم "حبيبي دائمًا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وحشتنا يا أستاذ نور".

فيلم "حبيبي دائمًا" إنتاج عام 1980، بطولة نور الشريف، بوسي، سوسن بدر، سعيد عبدالغني، صبري عبدالعزيز، ماجدة الخطيب، تأليف يوسف السباعي، إخراج حسين كمال.

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجي.