ميغان فوكس تثير الجدل بإطلالة مثيرة مع حبيبها الجديد .. فما هو رد فعل زوجها السابق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:45 مساءً - الحب في زمن الكورونا أفضل دواء سحري للإكتئاب ولجرح القلب الذي يكسره الإنفصال عن حبيب سابق،هذا الأمر أثبتته النجمة العالمية ميغان فوكس بإطلالة مثيرة لها مع حبيبها الجديد مغني الراب ريتشارد كولسون،فماذا كان رد فعل زوجها السابق بريان أوستن؟

شاركت النجمة العالمية الحسناء ميغان فوكس "34 عاماً" الملايين من متابعيها صورة لها برفقة حبيبها الجديد مغني الراب ريتشارد كولسون المعروف بلقب "ماشين جون كيلي" ، والذي يصغرها بأربع سنوات فقط في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه أكثر من 9 ملايين شخص حول العالم.

وظهرت ميغان فوكس بإطلالة جريئة تقف إلى جانب حبيبها الجديد المغني ، وعلقت على الصورة: "فتى جميل متألم، قلبي لك"، إلى جانب صور سكاكين وقلب حب.

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لم يستطع بريان أوستن تجاوز تأثير صورة زوجته السابقة



ويبدو أن هذه الصورة المثيرة لميغان فوكس مع حبيبها الجديد كولسون لم تعجب زوجها السابق بريان أوستن البالغ من العمر "47 عاماً" الذي انفصلت عنه في شهر مايو- أيار الماضي بعد مرور 10 سنوات على زواجهما لكنهما حافظا على صداقة رائعة من أجل سعادة أطفاله الثلاثة: "جورني" و"نوح" و"بودي" ،لكنه بالرغم من مشاعر الصداقة لم يستطع بريان أوستن تجاوز تأثير صورة زوجته السابقة ميغان فوكس مع حبيبها الجديد ريتشارد كولسون الذي بدأت علاقتها به بعد إعلان انفصالها من زوجها السابق مباشرةَ، فقام هو وفي الوقت نفسه نشر صورة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ، ظهر فيها برفقة أطفاله الثلاثة من ميغان فوكس وعلّق بالقول:"الأولاد الجميلون المتألمون.. قلبي لكم".

ويشير بكلامه هذا إلى أن قلبه لأطفاله فقط وقلبه لهم .

وما نشره الزوج السابق أوستن أثار اهتمام بعض المعجبين بميغان وزوجها السابق فكتب أحدهم: " أحبك..أنت أب رائع"،لكن هناك تعليقات ساندت ميغان فوكس وحقها في أن تحب رجلاً آخر وتمضي بحياتها قدماً معه فقال منتقداً أوستن بتعليقه: "الآن نحن نعرف لماذا انفصلت عنك ،إن أطفالك أكثر نضجاً منك..إمض قدماً".

وربما ما أثار استياء زوجها السابق بريان أوستن،أن ميغان بدأت علاقتها بحبيبها الجديد المغني ريتشارد كولسون إثر انفصالها عنه مباشرةً ولم تنتظر لفترة أطول البقاء من دون حبيب جديد في حياتها،بالإضافة إلى فخرها العلني بحبيبها الجديد،ومواصلتها نشر صور رومانسية لهما معاً بمواقع التواصل الإجتماعي.