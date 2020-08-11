"موطنى" أحدث أغانى رزان تضامناً مع شعب لبنان

طرحت المطربة اللبنانية رزان، اليوم، أغنية تحمل اسم "موطنى" تضامنا مع الشعب اللبناني بسبب الحادث الأليم والذى أسفر عن إصابة ووفاة الكثيرين وهى من انتاج برايت ستار ووليد الحكيم وتامر تهامى وإخراج إيهاب عبداللطيف .



وبصوت مميز واحساس عالى تألقت المطربة اللبنانية رزان في الاغنية التي اهدتها للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة الذى تعرض لها مؤخرا .



وتقول كلمات الاغنية "الجلال والجمال والبهاء والثناء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه، هل آراك

سالما منعما وغانما مكرما".

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وتعتبر "موطنى" من أوائل الأغانى الوطنية التي تم طرحها بعد انفجار بيروت الأخير حيث أعربت رزان عن حزنها لما حدث وتتمنى استقرار الأوضاع في الفترة المقبلة .

وتعمل رزان خلال الفترة المقبلة على تحصير أغنية عراقية من كلمات والحان عادل عراقى وتوزيع نيكولا كما انها انتهت من فيلم جديد يجمعها بكل من المطرب ادم وجورج الراسى وعدد من

النجوم ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله قريبا.

وحققت المطربة اللبنانية رزان نجاحا كبيرا بأولى أغانيها "إن كنك زلمة لاقيني" والتي أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهى إيقاعية شبابية، وتدور حول فتاة تحذر حبيبها وتتمرد على طريقته في التعامل معها وتؤكد أنها لن تسمح له بعد ذلك بإهانة كرامتها حيث أبدعت رزان في تقديم الأغنية بنبرة صوت حماسية تتماشى مع مضمونها، وأصابت الإختيار في طرح عملًا غنائيًا مختلفا ولمس قلوب عدد كبير من الفتيات والسيدات اللواتي يقعن في مثل هذه المشكلة، وهى من كلمات نسيم العلم والحان هيثم زياد وتوزيع طوني سابا .