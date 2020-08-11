تراند اليوم : نقابة الممثلين تتدافع عن محمود ياسين .. وتطالب بمعاقبة المجرمين

تقدم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ببلاغ للنائب العام ضدّ مروجي شائعة وفاة الممثل المصري محمود ياسين، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول القضية والتحقيق مع المسؤولين عن ترويجها.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 32291 سنة 2020 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الإثنين الموافق 10 يوليو 2020 فوجئت أسرة محمود ياسين بعدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب يتصلون بهم للتأكد من خبر وفاته، بعدما انتشر الخبر بسرعة كبيرة.

وتابع البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي والمستشار القانوني للنقابة، أن الحزن خيم على أقارب وزملاء وجمهور الممثل محمود ياسين، الى حين تكذيب الخبر. ولأنّ نقابة المهن التمثيلية ترعى مصالح أعضائها وتقف الى جوارهم في المحن والشدائد، تم تقديم هذا البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط مرتكبيها وتسليمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.