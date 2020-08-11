شكرا لقرائتكم خبر عن من ساعد روبرت باتينسون في الوصول لشكل مناسب لفيلم بات مان؟ النجم يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم روبرت باتينسون إن جون ديفيد واشنطن، النجم المشارك في فيلم "تينيت"، ساعده في الحصول على الشكل المناسب لـ "باتمان"، ومن جانب آخر يتاح فيلم "تينيت" لأول مرة فى الخارج فى أكثر من 70 دولة بدءً من 26 أغسطس، تليها مدن أمريكية مختارة فى 3 سبتمبر قبل عطلة عيد العمال الطويلة حسبما، أكد موقع ‏hollywoodreporte.

وكانت قررت شركة ‪Warner Bros‬، تأجيل فيلم‪ TENET ‬للمخرج العالمي كريستوفر نولان، لمرة أخرى، لأجل غير مسمى، بعد أن تم تحديد يوم 12 أغسطس القادم لعرضه فى صالات السينما العالمية.

وكان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات حتى حصل على توقيت 12 أغسطس المقبل، وهو ما لم يكتمل بحسب ما أعلنت شركة الإنتاج منذ قليل.

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وفى تصريحات نقلها صحيفة فاريتي، لـ توبي إميريش، رئيس مجلس إدارة ‪Warner Bros‬، قال: "سنشارك تاريخ إصدار فيلم ‪Tenet‬، قريباً في 2020"، مضيفاً "كانت أهدافنا طوال هذه الفترة هي ضمان أعلى احتمالات النجاح لأفلامنا مع الاستعداد أيضًا لدعم شركاء المسرح لدينا بمحتوى جديد بمجرد أن يتمكنوا من إعادة فتحه بأمان".

العمل من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف.