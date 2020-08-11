شكرا لقرائتكم خبر عن كتبت اسمه على هدومها.. هكذا أعلنت MLMA عن حبها لبوست مالون.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت مغنية الراب الكورية MLMA أن تؤكد على طريقتها الخاصة الشائعات المنتشرة حول ارتباطها بالنجم العالمى بوست مالون، وأنهما يعيشان قصة حب ساخنة منذ فترة، ولم يكن الأمر مجرد قضاء سهرات ممتعة معا فقط.

واستغلت MLMA صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فى نشر عدد من صور ملابسها ذات اللون الوردى والتى حملت اسم "post"، حيث ظهرت وهى تزين ملابسها بعدد من الرسومات والإكسسوارات البسيطة التي قامت بحياكتها علي الملابس، حتي يظهر التصميم الذي يحمل اسم بوست أكثر جمالا وجاذبية.

وعلقت MLMA علي الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها فكتبت: "كل ما أريده هو أن يكون سعيدا وأحب أن أعيش قصة حب".



صديقه بوست مالون الجديدة

يذكر أن موقع "راب اب" أشار إلى أن بوست مالون يعيش قصة حب قوية خلال هذه الأيام والتى بدأت خلال تواجده بفترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " ، حيث انتشرت مؤخرا تكهنات ان بوست مالون يعيش قصة حب مع مغنية الراب الكورية MLMA بعد أن شوهد الثنائي و هما يتعاملا بطريقة رومانسية بنسبة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد كشفت النجمة الكورية MLMA عن سلسلة من الصور الخاطفة للأنظار التي جمعتها ببوست مالون و ذلك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " وذلك بعدد من السهرات .

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يذكر أن بوست مالون أعلن مؤخرا أنه يعمل حاليا يعمل على إعداد ألبومه الغنائي الجديد خلال فترة "التباعد الاجتماعى والحجر الصحى" فى يوتا، والذى قرر مالون أن يقدمه للعالم لكي يساعد الجميع في تخطي أصعب وأحلك الأوقات ، وذلك حسب ما أكده لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأكد بوست مالون البالغ من العمر 25 عاما أن هذه الفترة الصعبة يمكن أن نتحدث عنها كثيرا وإعطاء الأمل للناس أتمني أن يرفع الالبوم من معنويات الناس ، لأنها فترة مظلمة في أمريكا بل فترة مظلمة في العالم كله ، و بصراحة أن يكون كاتب الأغاني في المنزل طوال اليوم نعمة ونقمة في نفس الوقت، وأنا أجد أن في أحلك الأوقات أحاول فقط أن أصنع شيء جميل"، كما أكد مالون أنه حقا وقت مثالي لتأليف الموسيقى ، وكتابة الأغاني حول ما يجري حاليا.



صديقه بوست مالون الجديدة (2)



صديقه بوست مالون الجديدة (4)



النجمة الكورية صديقه بوست مالون