شكرا لقرائتكم خبر عن الموجز الفنى.. مى نور الشريف تحيى ذكرى رحيل والدها اليوم فى تليفزيون ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجزا إخباريا جديدا، أعده محمود نصر وقدمه رامى الحلونى، وشروق وجدى لاستعراض أبرز أخبار الفن والمشاهير على مدار اليوم. وبدأ الموجز بإحياء الفنانة مي نور الشريف ذكرى رحيل والدها الفنان نور الشريف من خلال تليفزيون ”الخليج 365” في لقاء تحدثت فيه مي عن حياته ورحلته الفنية، كما تحدثت عن أسرار كثيرة في حياته.

يذكر أن الفنانة مي نور الشريف أحيت الذكرى الخامسة لرحيل والدها، والذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، بنشر مجموعة من الصور، وعلقت مي على الصور قائلة: "اليوم الذكرى السنوية الخامسة لوالدي نور الشريف اللهم أرحمه برحمتك واغفر له. رجاء قراءة الفاتحة".

كما تناول الموجز تقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين عن ترويج الشائعة.

وأشار البلاغ إلى أن أسرة الفنان محمود ياسين تفاجأوا بعدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب يتصلون بهم هاتفيًا ليتأكدوا من خبر وفاته، وأن الخبر انتشر بسرعة كبيرة بسبب شعبية الفنان في مصر والعالم العربي.

فى سياق آخر، يبدأ الفنان أحمد آدم تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "صابر وراضي" الأسبوع القادم، وتستعد أسرة العمل للعودة للتصوير مرة ثانية للانتهاء من آخر ثلاث أيام من العمل وتجهيزه للعرض في التوقيت الذى يحدده منتج الفيلم.

فيلم "صابر وراضي" تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين وسلوى عثمان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أحمد آدم في أعماله، إلا أنه في الفيلم ده ابتعد تماما عن شخصية القرموطى اللي قدمها في آخر فيلمين ليه.

Advertisements

أعلن المنتج أحمد السبكي موعد طرح فيلمه الجديد "توأم روحي" يوم 19 من الشهر الحالي. ويشارك في بطولة الفيلم الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من كتابة أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

طرح صناع فيلم "زنزانة 7" البوستر الرسمي للعمل قبل طرحه بالسينمات، ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعي. ويجسد نضال الشافعي شخصية منصور الذى دخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا بينما جسد أحمد زاهر شخصية ‏حربي، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة ويدخل بسببها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، ويبدأ الصراع بينهم.‏

الفيلم من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة من بطولة نضال الشافعي وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

كما تناول الموجز تحديد شبكة HBO يوم 25 أكتوبر موعدا جديدا لعرض مسلسلها، The Undoing، وذلك بعدما كانت قررت تأجيله لأجل غير مُسمى، بسبب فيروس كورونا. المسلسل الجديد من بطولة الممثلة نيكول كيدمان، والممثل Hue Grant، و. Aidan Alexander

وتدور أحداث المسلسل الدرامي حول Grace وهي "نيكول كيدمان"، والتى تعيش حياتها كما كانت تريدها، وهي طبيبة ناجحة، وزوجها مخلص وعندها ابن، ولكن بين ليلة وضُحاها حياتها تتغير فجاءة، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.