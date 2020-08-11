شكرا لقرائتكم خبر عن مي نور الشريف: لا نية لنشر مذكرات والدي لأنها شخصية جدًا وما يتداول غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الخامسة لرحيل النجم الكبير نور الشريف الذى رحل يوم 11 أغسطس عام 2015، وينفرد تليفزيون الخليج 365 بلقاء حصرى مع ابنته الفنانة مي نور الشريف أجراه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والمذيعة حور محمد وخلال اللقاء كشفت مي عن الكثير من الأسرار ونفت نية الأسرة في نشر أي مذكرات شخصية كتبها الراحل بنفسه وقالت مي: المذكرات شخصية جدًا وليست عن أعماله ولذلك لن يتم نشرها ولا نية لخروجها للناس، وبالمناسبة كنا نغضب جدًا كأسرة من خروج كتب كل فترة يقال إنها مذكرات الفنان نور الشريف وكل هذه المذكرات غلط في غلط وليس لها أي أساس من الصحة .



مي نور الشريف في لقاء مع تليفزيون الخليج 365

وأضافت مي: حلم والدي أو ما كان يتمناه هو أن يسجل مذكراته بالفيديو وتعرض فيما بعد وكنا نجهز لذلك لكننا لم نلحق بسبب مرضه ثم وفاته ولذلك كل ما ينشر عن مذكرات للفنان نور الشريف ليس لها أي أساس من الصحة ولم يراجعنا فيها أحد ونحن لا نعلم عنها شيء .

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يذكر أن الفنان نور الشريف ولِد في حي الخليفة في حي السيدة زينب في القاهرة، واسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله، ولكن قام فيما بعد بتغييره إلى نور الشريف جابر محمد وقد توفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين وحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967 ثم بدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل.