شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة يحذر من حساب ينتحل شخصيته على تويتر: سأقاضى المنتحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عدم امتلاكه أي حساب على موقع تويتر، وأنه سيلاحق قانونيا من أنشأه، موضحا أن كل ما ورد من خلاله غير حقيقي ومحض افتراءات.

وكتب عبد الرحمن أبو زهرة، عبر حساب منسوب له بموقع فيس بوك:" الاستاذ عبد الرحمن أبوزهرة ليس له حساب على تويتروهناك اكونت غير حقيقى باسمه ، ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيا ، وكل ماينشر بهذا الحساب غير حقيقى ومحض افتراءات".

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابه بموقع فيس بوك:"أنا بجد مش فاهم هي الناس اللي بتعمل حسابات مضروبة وبتكتب كلام بالشكل ده بتستفيد ايه؟".

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يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة ولد بمحافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرحرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

لمع تلفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصرى، ولن أعيش في جلباب أبى، وغيرها من المسلسلات المميزة.

على صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزئيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية، وغثيرها من الأعمال المهمة.