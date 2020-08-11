شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كريستيان بيل يستمتع بركوب الأمواج فى ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم كريستيان بيل وهو يستمتع بركوب الأمواج في ماليبو، وهي هوايته المفضلة التي اعتاد على ممارستها وتعليمها لأطفاله وحثهم على ممارستها والاستمتاع بالشمس والبحر بهذه الطريقة، وظهر ذلك من خلال تقرير نشره موقع ديلي ميل الذى أكد أن الممثل الشهير يحاول منذ فترة تعليم ابنه تلك الرياضة، وهو ما بدا جلياً مؤخراً حيث ظهر عليه التعلم بسرعة خلال أيام قليلة.

هذه المرة ليست الأولى التي يظهر فيها بيل أثناء ممارسة هوايته المفضلة فى ركوب الأمواج، فهو دايم التواجد على الشواطئ فبمجرد ما أن أعلنت الولاية تطبيق إجراءات الفتح الجزئي وتخفيف قيود كورونا، حتي ظهر على الشاطئ وهو يمارس هوايته المفضلة من خلال السباحة على لوح التزلج الخاص به.

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وفي سياق مختلف يشارك بيل في فيلم شركة مارفل الجديد، Thor: Love and Thunder، الذى من المقرر أن يصل دور العرض العام المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "flickeringmyth "، وذلك بعد انتشار الكثير من الشائعات حول الأمر، كما سليعب بيل، دور رئيسى شرير رئيسى في العمل.

كما أكدت الممثلة تيسا تومبسون الخبر، خلال أحدى المقابلات التي أجريت معها، حيث صرحت "سيلعب كريستيان بيل دور الشرير، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون رائعا، لقد قرأت النص، ولا استطيع أن أفصح الكثير عن الأمر، ولكننى يمكن أن أوكد أننا جميعا سنستمتع بالأمر".