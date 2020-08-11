شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف: مصطفى شعبان أنسب ممثل يجسد شخصية والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمر اليوم الذكري الخامسة لرحيل النجم الكبير نورالشريف الذي رحل يوم 11 أغسطس عام 2015، وينفرد تليفزيون الخليج 365 بلقاء حصري مع ابنته الفنانة مي نور الشريف أجراه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والمذيعة حور محمد، وخلال اللقاء كشفت مي عن الممثل الذي ترشحه لتجسيد شخصية والدها الفنان الراحل نورالشريف فقالت : مصطفي شعبان هو الأنسب لتجسيد شخصية نور الشريف في عمل فني برغم أنني أرى أن هذا العمل لن يكون سهلا كما ينبغى أن يكتب بتأني وياخذ وقته في التجهيز، لأن مثل هذه الاعمال تحتاج وقتا كبيرا للكتابة والتجهيزات واعتقد انني والاسرة موافقين على تقديم العمل بهذه الشروط" .



مي نور الشريف خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 مع الزميل جمال عبد الناصر والمذيعة حور محمد

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يذكر أن الفنان مصطفى شعبان كانت بداية تألقه وشهرته على المستوي الجماهيري من خلال مسلسل " الحاج متولي " الذي قدمه مع النجم نور الشريف ، كما أن مصطفي شعبان أعاد فيلم " العار " وقدمه في مسلسل حقق من خلاله أيضا نجاحا كبيرا ، كما شاركت النجمة مي نور الشريف الفنان مصطفى شعبان مسلسله " اللهم اني صائم " وقالت خلال لقائها مع الخليج 365 إنها سعيدة جدا بهذه التجربة وكانت تجربة مهمة في مسيرتها .

يذكر أن الفنان نور الشريف ولِد في حي الخليفة في حي السيدة زينب في القاهرة، واسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله، ولكن قام فيما بعد بتغييره إلى نور الشريف، وقد توفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين وحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967 ، ثم بدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل به، كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل.