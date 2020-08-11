شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته "كنزى" بفيديو تحضيرات استقبالها من 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "كنزى"، التى أتمت عامها الثالث اليوم، على طريقته الخاصة، بمقطع فيديو أبرز عددا كبيرا من اللقطات التى تجمعهما سوياً في الكثير من المواقف واللحظات طوال السنوات الأخيرة.

ونشر رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وبدأه بظهوره فى لقطة عام 2017 وهو يقبل بطن زوجته أثناء حملها في كنزي وقبل وصولها، وكتب قائلاً: "كل سنة وانتى طيبة يا كنزو، وربنا يحفظ أولادنا جميعاً".

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واحتفل رمضان، أول أمس، بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى 135 مليون مشاهدة، وقد حرص رمضان على مشاركة متابعيه باحتفاله بوصوله لهذا الرقم من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر مؤخراً صورة له من الكليب، وعلق عليها بكتابة: "بوم بوم 135 مليون مشاهدة".

وكان احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات كليبه "أنت جدع" لـ 66 مليون مشاهدة، منذ طرحه في 1 مارس الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر رمضان مقطع من الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن وصول عدد مشاهدات كليبة لحاجز الـ 66 مليون مشاهدة، وكتب "انت جدع 66 مليون مشاهدة".



