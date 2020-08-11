شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال فيلم "بلالين" والتصوير منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج عصام عبد الحميد من اختيار أبطال فيلمه الجديد "بلالين" – اسم مؤقت – الذى يعمل على التحضير له والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تم الاستقرار على الفنانين كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، سوسن بدر، هدى مجد، علا رشدى وأحمد كمال وجارى التعاقد مع باقى الفنانيين المشاركين فى البطولة.



ابطال فيلم بلالين

وبدوره يعمل مؤلف العمل عادل صليب على وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو وعقد اجتماعات مع المخرج عصام عبد الحميد الذى يعمل على معاينة أماكن التصوير سواء فى القاهرة أو خارجها خاصة وأن هناك مشاهد تتطلب التصوير فى أماكن ساحلية، على أن يكون الموعد المبدئى لبدء التصوير منتصف سبتمبر المقبل.

فيلم "بلالين" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج شركة نيوسينشرى بمشاركة شركتى سينرجى فيلمز ومصر العالمية، وهم صناع فيلم "الغسالة" المعروض حالياً فى السينمات، حيث تم طرحه للمنافسة فى موسم عيد الأضحى ويحقق ايرادات جيدة اقتربت من 10 ملايين جنيه.

الفيلم يعيد كندة علوش إلى السينما بعد غياب 3 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها "الأصليين" عام 2017، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وشاركت في بطولته إلى جانب منة شلبي، وخالد الصاوي، وماجد الكدواني، ومحمد ممدوح، وعباس أبو الحسن، وهناء الشوربجي، وليلى فوزي، وضيف الشرف أحمد فهمي.

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كندة علوش



باسم سمرة



سوسن بدر



محمد سلام



علا رشدى



هدى مجد