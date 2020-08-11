شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم جنات الجديد "أنا فى انتظارك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة جنات من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، والذى يحمل اسم "أنا فى انتظارك"، وقد تم اختيار هذه الأغنية لتكون "هيد" الألبوم، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقى هانى ربيع، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

وقال موزع الأغنية هانى ربيع ، لـ"الخليج 365"، إن أغنية هيد الألبوم جديدة وتأخذ شكل "بوب" وتحمل الطابع الهندى، ومختلفة بالفعل عن أعمال جنات الغنائية التي قدمتها من قبل، مشيراً إلى أن جنات مطربة شاملة تستطيع غناء جميع الأشكال والألوان، ولديها قدرة كبيرة على اختيار ما يناسبها، وتكون اختياراتها دائمة صائبة.

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ويضم ألبوم جنات من 9 إلى 10 أغنيات، وتتعاون مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

أما الموزعين، فتتعاون جنات مع كل من أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضى.

وكان آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى كان يعرض على سى بي سى فى فترة الماضية، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، حيث قدمتها كديو مع ملحن الأغنية وليد سعد.