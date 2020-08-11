شاهد.. الصدفة تجمع أحمد سعد وياسر جلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت الصدفة كلا من الفنانين أحمد سعد وياسر جلال، إذ التقيا وبدا عليهما الاستمتاع بوقتهما، والتقطا صورة معا. ونشر أحمد سعد صورة عبر حسابه الرسمى بإنستجرام تجمعه بالفنان ياسر جلال، وعلق عليها "صدفة جميلة.. ياسر جلال".

أحمد سعد Advertisements ومن جهة أخرى دوماً ما يحرص الفنان أحمد سعد على الاحتفاء مع خطيبته علياء بسيوني من وقت لآخر بمشاركة متابعيهم صوراً وفيديوهات لهم على مدار الأيام الماضية، مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذى نسلط خلاله الضوء على أبرز اللحظات التي ظهر خلالها الثنائي معاً، وظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى قبل إعلانه عن خطوبته. من ناحية أخرى، عاش أحمد سعد نجاحاً كبيراً طوال شهر رمضان الماضى عبر غنائه عدة أغاني تخللت مسلسل البرنس الذى قام ببطولته النجم محمد رمضان، وحقق بها نجاحاً كبيراً، حيث تعاون خلالها مع الملحن والمؤلف هيثم نبيل والموزع عادل حقي، فى عمل من تأليف وإخراج محمد سامى.

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