شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حبيبنا دائما.. ذكرى رحيل نور الفن الذى لا ينطفئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 سنوات مرت على رحيل الفنان الكبير نور الشريف، الذى رحل عن عالمنا فى 11 أغسطس عام 2015، بعد أن أثرى الفن بروائعه، وبمئات الأعمال التى سجلت اسمه فى سجل المبدعين، حيث جسد نور الشريف مئات الأدوار المتنوعة، بين الشاب المستهتر، والرجل الناضج، وتاجر المخدرات، ولاعب الكرة، وابن البلد، والموظف، وسواق الأتوبيس، كما أبدع فى الأدوار الدينية والتاريخية ومنها هارون الرشيد وعمر بن عبدالعزيز.

اسمه الحقيقى محمد جابر ولد فى حى السيدة زينب فى 28 إبريل عام 1946، توفى والده قبل أن يتجاوز عمره عام واحد فرباه عمه، وظهرت مواهبه الفنية فى سن الطفولة، انضم فى صباه إلى أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم.

بدأ حياته الفنية بدور صغير فى مسرحية الشوارع الخلفية عام 1962 وكان وقتها يستعد لاجتياز اختبارات معهد الفنون المسرحية ودربه الفنان محيى لاجتياز هذه الاختبارات، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على تقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967.

بدأ مشواره السينمائى عام 1966 عندما قدمه عادل إمام للمخرج حسن الإمام فشارك فى فيلم قصر الشوق وبعدها توالت أعماله وتألقه.

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صاحب رصيد سينمائى هائل قدم فيه مئات الأدوار وحصل خلاله على عشرات الجوائز عن العديد من أفلامه ومنها سواق الأتوبيس، الكرنك، حبيبى دائما ً، حدوتة مصرية، العار، أهل القمة وغيرها.

تألق نور الشريف فى الدراما التلفزيونية التاريخية والاجتماعية وقدم عشرات الأدوار ومنها : عائلة الحاج متولى، لن أعيش فى جلباب أبى، الرحايا، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد.

جمعت الفنان نور الشريف قصة حب كبيرة بالفنانة بوسى وتزوجا وأنجبا ابنتيهما سارة ومى وبعد حياة زوجية طويلة اتفقا على الطلاق عام 2006 ولكنهما عادا بعد قبل وفاته، وفى عام 2014 تدهورت الحالة الصحية لنور الشريف بعد إصابته بسرطان الرئة.

وفى أحد لقاءات نور الشريف قبل وفاته أكد أنه يعتبر مسلسل عمر بن عبدالعزيز أهم عمل فى حياته وأوصى بإذاعة المشهد الأخير من المسلسل والذى يجسد فيه مشهد الاحتضار يوم وفاته.