شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يحاول كريس براون جعل ابنته "رويالتى" نجمة social media.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول النجم العالمى كريس براون أن يشجع ابنته "رويالتى" أن تكون واحدة من أهم مشاهير الـ social media وذلك بالرغم من صغر سنها، ونشرت رويالتى براون عدة صور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وهى تحتفل بوصول صفحتها إلى مليون مشترك وهو ما ظهر بديكورات تم إعدادها بـ "البلونات".

كما ظهرت رويالتى بأحد مقاطع الفيديو وهى ترقص بمناسبة وصول عدد مشتركيها على "إنستجرام" إلى مليون مشترك ليظهر كريس براون في الخلفية لشاركها الاحتفال ويرقص معها، وهو نفس الفيديو الذى نشره براون على صفحته وكأنه يروج لصفحة ابنته.

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يذكر أن كريس براون البالغ من العمر (31 عاما) قام مؤخرا برسم تاتو جديد كان مفاجأة لعشاقه ومحبيه، ظهر أحدث وشم رسمه كريس براون لكلب دوبرمان وهو ينبح وبالرسمة تظهر أسنانه وعيونه منتفخة، وقد اختار كريس براون أن يظهر هذا الوشم الشرس على مؤخرة رأسه بجانب تاتو قديم رسمه لتمثال "فينوس دي ميلو" عام 2015.

ومن أبرز رسومات "الوشم" التي يحملها جسد كريس براون والتى رسمها على مدار السنوات الماضية صورة لوجه ابنه إيكو على يده اليسرى ووشم لابنته على ظهره.