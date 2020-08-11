رسالة دينا فؤاد لنور الشريف في الذكري الخامسة لرحيله: استاذي وأبويا الروحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة دينا فؤاد رسالة مؤثرة إلى روح الفنان الراحل نور الشريف والذي توافق اليوم الذكرى الخامسة لرحيله، ونشرت دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مؤثرة وفيديو إلى روح الفنان القدير الراحل: أستاذي وأبويا الروحي، أستاذ نور الشريف، النهاردة الذكرى الثانوية الخامسة على فراقك لينا، أيوة فرقتنا بس لسه عايش جوانا بروحك الجميلة وفنك الكبير.
وتابعت وجه القمر أثرت في جيل كامل وكنت دايماً خير معلم واب لينا، هنفضل نحكي عن سيرتك الطيبة وذكرياتنا معاك.
وختمت رسالتها بالدعاء: ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة
ويذكر أن بداية دينا فؤاد كانت كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية، ورشحها الراحل نور الشريف فى دور ابنته فى مسلسل " الدالي"، وهى متزوجة من ابن عمها خالد الدالى الذى يعاملها بشكل سيئ بسبب حقده على والدها، مما يعرضها لحالة نفسية سيئة، وكانت الانطلاقة الفنية لدينا فؤاد.
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