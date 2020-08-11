شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رسمى برئاسة أشرف زكى يتوجه للموسيقيين للإعتذار لـ هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وفد رسمي من النقابة، وسيتوجه غدا الأربعاء إلى نقابة المهن الموسيقية للإعتذار للفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وذلك لعدم قبول النقيب إعتذار الفنان أحمد فلوكس، بعدما هاجمه فى البداية من خلال فيديو نشره عبر صفحته على الفيس بوك.

وقال الدكتور أشرف زكى لـ"الخليج 365"، إنه سيقوم بإستدعاء الفنان أحمد فلوكس لنقابة الممثلين لسؤاله عما بدر منه في هذا الشأن، وإنهاء هذا الخلاف القائم تماما.

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كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية قد تقدم باعتذار رسمى للفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين بعد الانتقاد الحاد الذى وجهه أحمد فلوكس لـ هانى شاكر بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى، وخاطب أشرف زكى نظيره هانى شاكر بأن يقبل اعتذار فلوكس خاصة أن نقيب الموسيقيين رفض اعتذار فلوكس على الملأ بعد أن بث فيديو مباشر على صفحته على فيس بوك يعتذر فيه للفنان هانى شاكر .

الفنان أحمد فلوكس كان قد بث مقطع فيديو له وهو منفعل، هاجم فيه نقيب الموسيقيين هانى شاكر، لعدم اهتمامه باليوتيوبر مصطفى حفناوى الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، حيث قال فلوكس فى مقطع الفيديو بثه على "فيس بوك": "أبويا علمنى إن مغلطش فى حد كبير لكن أنا معرفش مصطفى حفناوى وأنا فى بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر حسني، لأن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد أنه يتعالج".

وأضاف فلوكس: "دلوقتى كله بيقول الله يرحمه.. كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هانى شاكر اللى قال أنا معرفوش بس قلبى وجعني"، مستطردًا: "طب قلبك موجعكش وهو مش لاقى مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة فى مخه".