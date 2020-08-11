شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر وأيتن عامر تستعيدان ذكرياتهما مع الراحل نور الشريف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكري الخامسة لرحيل النجم الكبير نور الشريف عن عالمنا، تاركاً أرشيفا كبيرا من الأعمال الفنية والسينمائية ومسيرة طويلة في عالم الفن، وسرعان ما حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على إحياء ذكرى الراحل بنشر صور تجمعهما عبر حساباتهم الشخصية مرفقة برسائل مؤثرة.

ونشرت الفنانة سوسن بدر، صورة تجمعها مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، من أحد الأفلام التي جمعتهما سوياً عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت "وحشتنا يا أستاذ نور".

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كما حرصت الفنانة أيتن عامر، على احياء الذكرى الخامسة للنجم الراحل، بصورة تجمعهما، عبر حسابها الشخصي بانستجرام، وكتبت " فى ذكرى رحيلك الخامسة، بدعي لحضرتك من قلبي وبقولك وحشتني، وهفضل طول عمري اتباهى انى من تلاميذك".

يذكر أن الفنان نور الشريف ولِد في حي الخليفة في حي السيدة زينب في القاهرة، واسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله، ولكن قام فيما بعد بتغييره إلى نور الشريف، وقد توفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين وحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967 ، ثم بدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل به، كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل.