- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يستعرض فورمة الصيف من داخل الجيم بتمرينات خلفيات كتف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض النجم مصطفى شعبان، فورمته الجديدة التي ظهر فيها بلياقة بدنية عالية من داخل إحدى صالات الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.
وظهر شعبان في الفيديو الذي نشره منذ قليل، وهو عارٍ من الجزء الأعلى ويقوم بتمرينات كتف خلفي في إحدى صالات الجيم، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات والإعجابات على الفورمة الجديدة التي ظهر بها.
يشار إلى أن الفنان مصطفى شعبان، غاب عن موسم دراما رمضان الماضى 2020 وهى المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ ثمانية أعوام.
وأجل مصطفى شعبان مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائى الكبير إحسان عبد القدوس لما بعد رمضان والمسلسل يكتبه الدكتور مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء فى عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمى وسمر مرسى.
وغاب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم فى السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، "أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، "اللهم إنى صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.
إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى شعبان يستعرض فورمة الصيف من داخل الجيم بتمرينات خلفيات كتف.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.