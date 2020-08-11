شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يستعرض فورمة الصيف من داخل الجيم بتمرينات خلفيات كتف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض النجم مصطفى شعبان، فورمته الجديدة التي ظهر فيها بلياقة بدنية عالية من داخل إحدى صالات الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر شعبان في الفيديو الذي نشره منذ قليل، وهو عارٍ من الجزء الأعلى ويقوم بتمرينات كتف خلفي في إحدى صالات الجيم، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات والإعجابات على الفورمة الجديدة التي ظهر بها.

يشار إلى أن الفنان مصطفى شعبان، غاب عن موسم دراما رمضان الماضى 2020 وهى المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ ثمانية أعوام.