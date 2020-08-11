شكرا لقرائتكم خبر عن Hulk يحتفل بعيد ميلاد Thor الـ 37 بصورة من كواليس تصوير الـ Avengers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مارك رافلو، صاحب شخصية Hulk الشهيرة فى عالم مارفل، على تهنئة النجم العالمي كريس هيمسوورث صاحب شخصية Thor الذى أتم عامه الـ 37 اليوم بصورة لهما من كواليس تصوير الجزء الأخير من The Avengers.

ونشرت رافلو صورة تجمعه مع هيمسوورث عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليهنئه بعيد ميلاده قائلاً: "أتمنى أن تقضى عيد ميلادك في أفضل حال يا أخي، ربما كنت لا تضحك في تلك الصورة"، في إشارة الى توقيت الصورة التي التقطت والتي ظهر فيها Thorعلى غير العادة بمظهر زائد فى الوزن.

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وعلى جانب آخر، حصل الجزء الثاني من فيلم الأكشن الشهير Extraction، بطولة النجم العالمي كريس هيمسوورث، على الضوء الأخضر من قبل القائمين على شركة الإنتاج، من أجل البدء في التحضيرات النهائية وتحديد مواعيد التصوير الجديدة بعد عودة الحياة عقب الفتح الجزئى للبلاد ضمن إجراءات تخفيف قيود الحظر التى فرضها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت شركة نتفليكس عن بدء التحضيرات النهاية للفيلم الجديد الذي سيقوم بإخراجه الأخوان روسو، وبحضور الممثل العالمى كريس هيمسوورث، بطل الجزء الأول الذي تلقي الكثير من الطلقات بنهاية الجزء الأول، ومن المقرر بدء التصوير بنهاية شهر أغسطس، على أن يعرض نهاية عام 2021 عبر الشبكة الأمريكية.

فيلم Extraction، يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.