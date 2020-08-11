شكرا لقرائتكم خبر عن أم التنانين تفقد وزنها فى أحدث ظهور لها فى إيطاليا مع أصدقائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في سلسلة Game of Thrones، وهي تقضى إجازتها على شواطئ إيطاليا مع أصدقائها، وفقدت أم التنانين وزنها بشكل ملحوظ فى الصور التى التقطت لها برفقة أصدقائها، حيث بدت وأنها تحضر لدور جديد يتطلب منها فقدان وزنها. وبالرغم من قضائها لعطلتها على شاطئ أمالفى فى إيطاليا، إلا أن أم التنانين لم تتغاضى عن اتباعها لتعليمات السلامة وارتدت كمامتها الطبية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت النجمة صاحبة الـ33 عاماً في الصور وهي ترتدي جينيز قصير للغاية، وهو ما أبرز فقدانها للوزن بشكل كبير من منطقة الخصر والقدم.

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وعلى جانب آخر، حرصت النجمة العالمية إميليا كلارك صاحبة شخصية "دينيريس تايجريان" في مسلسل Game of thrones، على دعم صديقتها النجمة العالمية ناتالي إيمانويل، التي شاركتها في بطولة المسلسل الشهير، في حربها ضد العنصرية التي تشارك فيها ضمن احتجاجات أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت النجمة العالمية صاحبة الـ 33 عاماً، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر من خلاله ناتالي إيمانويل، وهي تردد نص المناضلة الشهيرة "مايا أنجيلو" في مكافحتها لأصحاب البشرة السمراء خلال العقود الماضية.