شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يؤازر حسين الجسمى بعد حملات التنمر: أنت فنان بأخلاقك وأصلك الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب وليد توفيق، على مؤازرة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعد حملات التنمر التي واجهها خلال الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ونشر توفيق صورة للجسمي عبر حسابه بموقع الصور انستجرام، وكتب قائلاً "الصديق الفنان الكبير حسين الجسمي يا جبل ما يهزك، لا ترجم الا الشجرة المثمرة وانت فنان بفنك واخلاقك واصلك طيب".

وكان قد علق الجسمي، على حملة التنمر التي تعرض لها على منصات السوشيال ميديا بسبب انفجار مرفأ بيروت، بعدما كتب عبر تويتر :" أنا بحب لبنان لتخلص الدني"، قبل وقوع التفجيرات.