شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يؤازر حسين الجسمى بعد حملات التنمر: أنت فنان بأخلاقك وأصلك الطيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب وليد توفيق، على مؤازرة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعد حملات التنمر التي واجهها خلال الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ونشر توفيق صورة للجسمي عبر حسابه بموقع الصور انستجرام، وكتب قائلاً "الصديق الفنان الكبير حسين الجسمي يا جبل ما يهزك، لا ترجم الا الشجرة المثمرة وانت فنان بفنك واخلاقك واصلك طيب".
وكان قد علق الجسمي، على حملة التنمر التي تعرض لها على منصات السوشيال ميديا بسبب انفجار مرفأ بيروت، بعدما كتب عبر تويتر :" أنا بحب لبنان لتخلص الدني"، قبل وقوع التفجيرات.
ورد الفنان حسين الجسمي على محاولات تشويه صورته، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :" صمتنا احتراما تربينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا، جميعكم".
ووقع النجم الإماراتي حسين الجسمي، ضحية جديدة من الوسط الفني للتنمر من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انفجار مرفأ بيروت، وطالت الجسمي الكثير من التعليقات "السخيفة" على السوشيال ميديا، وبدأت موجة السخرية والتنمر بعد كتابة حسين الجسمي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يعبر فيها عن حبه للبنان قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني" قبل وقوع الانفجار بيومين.
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