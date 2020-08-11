شكرا لقرائتكم خبر عن صراعات محمد شاهين مع أحمد الفيشاوى بسبب "30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمد شاهين خلال أحداث فيلم "30 مارس"، دور شقيق بطل الفيلم الفنان أحمد الفيشاوى، وخلال أحداث العمل تجمعهما العديد من الصراعات، وقد قطع صناع الفيلم شوطا كبيرا من تصوير الفيلم، حيث يتبقى لهم ما يقرب من أسبوعين تصوير، ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته علي حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، والعمل من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.

يذكر أن محمد شاهين آخر أعماله الفنية مسلسل "جمع سالم" بطولة الفنانة زينة، والذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، بالاضافة لعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.

ومن ناحية أخرى ينضم محمد شاهين لحكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش وتخرجها مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد علاء وعدد آخر من الفنانين.