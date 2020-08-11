شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم تحصل على أجازة أسبوعا من تصوير "حكايات بنات" بسبب زواجها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة الشابة هند عبد الحليم على أجازة لمدة أسبوع واحد فقط، من تصوير مسلسل "حكايات بنات 5" ، حيث صورت عددا كبيرا من مشاهد المسلسل قبل عقد قرانها الأحد الماضى، والذى حرص عدد من الفنانين على حضوره في مدينة 6 أكتوبر، وبدوره قرر مخرج العمل مصطفى أبو سيف، تصوير عدة لوكيشنات بدون هند، لحين عودتها للتصوير مرة أخرى، حيث مازال التصوير يسير بشكل طبيعى، إذ تصور باقى بطلات المسلسل مشاهدهن بشكل مستمر، حتى تعود زميلتهم للتصوير.
وقد تم عرض الجزء الرابع من المسلسل على قناة أون خارج الموسم الرمضانى، ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويذكر أن أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع هم ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.
يذكر أن الجزء الأول من مسلسل حكايات بنات عرض فى عام 2012، ولاقى نجاحا جماهريا كبيرا، وكان من بطولة كلا من حوريه فرغلى، دينا الشربينى، صبا مبارك ،ريهام أيمن ، كريم فهمى ، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت، والجزء الثانى والثالث قد عرضا عام 2017 مع بعض التغييرات فى البطلات حيث شارك فيه كلا من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف.
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