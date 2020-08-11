شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل مورونى يدافع عن اتهام 365 Days بتمجيد الاغتصاب والاتجار بالجنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع الممثل ميشيل موروني عن فيلمه 365 Days والذي عرض على شبكة نيتفليكس وعن الاتهامات التي طالت الفيلم بأنه يمجد في الاغتصاب والاتجار بالجنس، وقال ميشيل عن الفيلم "أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن هذا الفيلم يستند إلى عمل خيالي بعنوان 365 يوما ,هو كتابًا ناجحًا للغاية في بولندا قبل تحويله إلى فيلم وعندما يشاهد الجمهور فيلمًا، أعتقد أنهم يعرفون أن ما يرونه على الشاشة ليس دائمًا حقيقيًا ، ولكن وظيفتي كممثل هي أن أجعله يبدو حقيقيًا".

ويلعب ميشيل دور ماسيمو الذي ينتمي إلى عائلة مافيا صقلية ويقع في حب لورا مديرة المبيعات التي تؤدي دورها الممثلة آنا ماريا والتي يريدها أن تقع في حبه حيث يقوم بأخطتفها واعطاءها مهلة لمدة عام 365 يوم لتقع في حبه.

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تتشابه أحداث فيلم ٣٦٥ يومل مع أحداث فيلم The Fifty Shades of Grey من حيث المشاهد الجنسية وتكنيك التصوير.

من جانب أخر أعلنت منصة Netflix عن دعم صناع المحتوي والشركات المملوكة لأصحاب البشرة السمراء بمبلغ 5 ملايين دولار وذلك ضمن خطة المنصة لدعم أصحاب البشرة السمراء.