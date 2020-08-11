شباب المسرح الوطني اللبناني يتضامنون مع مسارح بيروت

أطلقت “جمعية تيرو للفنون” و”المسرح الوطني اللبناني” في مدينة صور حملة تضامن من أجل التطوع والمساهمة في إعادة تأهيل المسارح والمراكز الثقافية المتضررة من إنفجار المرفأ في بيروت وذلك عبر”شبكة الثقافة والفنون العربية ” وهي منصة إلكترونية مفتوحة تأسست خلال أزمة جائحة كورونا بمبادرة من ناشطين ثقافيين بهدف تشبيك الأفراد والمؤسسات الثقافية والفنية، ومن أجل فتح صلة وصل وقنوات لتبادل الأحداث والمهرجانات،والخبرات والتجارب في الفن والثقافة في لبنان وفتح جسور للتعاون من أجل التضامن الثقافي في ظل الأزمات الحالية.

كما ووضعت المسرح الوطني اللبناني المجاني في مدينة صور ليكون في تصرف الجميع. كما جاء في بيان الحملة ” نحن نعمل معاً من أجل التضامن الثقافي وبسبب الأزمات التي أثرت بشكل كبير على المشهد في لبنان ،مما جعلنا نعيد قراءة المشهد والتحولات من أجل إيجاد حلول للأزمات الحالية من أجل التشبيك والتضامن فيما بيننا عبر تنظيم الجلسات والندوات، ونشر الأعمال والفعاليات الفنية والثقافية ،وإعداد البرامج الفنية عبر موقع راديو اون لاين “منصة إلكترونية مفتوحة للجميع”، وإقامة الورش التدريبية المختلفة،وإصدار جريدة إلكترونية شهرية لتسليط الضوء على المشهد الثقافي.

وأكد مؤسس “المسرح الوطني اللبناني” الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أنه “علينا جميعا التضامن في ظل هذه الأزمات الكبيرة، ووجودنا مترتبط ببعضنا البعض، ومشهد التضامن نراها بمشاركة الشباب اللبناني والفلسطيني والسوري والعمال والعاملات العاملين في لبنان بأعمال التنظيف والترميم”.