مصطفى شعبان ينشر فيديو من تدريباته اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وظهر "شعبان" في الفيديو وهو يمارس تدريباته اليومية من أحد الأماكن الساحلية.
جدير بالذكر أن مصطفى شعبان كان من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل مأخوذ عن رواية "حتى لا يطير الدخان" للروائي الكبير إحسان عبدالقدوس، وتعاقد مع شركة العدل جروب على العمل، لكن تم إعلان تأجيله وخروجه من سباق رمضان 2020
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