بينها Dhoom 3 وBlood Diamond.. أفلام السهرة الليلة لا تفوتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام، التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 11 أغسطس:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم The Day the Earth Stood Still، إنتاج عام 2008، بطولة كيانو ريفز، جينيفر كونلي، جيدن سميث، كاثي بيتس، ومن إخراج سكوت ديركسون.

الفيلم مأخوذ عن رواية "Farewell to the Master"، ويعيد سرد أحداث قصة الخيال العلمي الكلاسيكية، التي تدور حول كائن فضائي يسافر عبر الكون من أجل تحذير الآخرين من خطرٍ محدق يحيط بكوكب الأرض.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم The Hunger Games، إنتاج عام 2013، بطولة جينفير لورنس، جوش هوتشرسن، ليام هيمسورث، وودي هارلسون، إليزابيث بانكس، ومن إخراج جاري روس.

الفيلم يستند إلى الرواية الأولى من سلسلة مباريات الجوع للكاتبة سوزان كولنز، وتدور أحداثه عندما تتطوع كاتنيس إيفردين وهي فتاة في السادسة عشر من العمر لأخذ مكان شقيقتها الصغرى للتنافس في ألعاب هانجر جيمز، فيجب عليها أن تعتمد على غرائزها الحادة عندما تقف وجهاً لوجه ضد المتسابقين المدربين تدريبا قويا.

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس"، الفيلم Blood Diamond، إنتاج عام 2006، بطولة ليوناردو دي كابريو، جينيفر كونيلي، دجيمون هونسو، ومن إخراج إدوارد زويك.

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تدور أحداث الفيلم، حول مهرب يسعى جاهدا من أجل الحصول على ماسة لا تقدر بثمن لقاء مكافئة مالية وسط فوضى الحرب الأهلية في سيراليون، لكنه سرعان ما يتخلى عن هدفه في سبيل سعيه من أجل الخلاص.

في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Gold، إنتاج عام 2016، بطولة ماثيو ماكونهي، إدغار راميرز، برايس دالاس هوارد، كوري ستول، توبي كيبيل، ومن إخراج ستيفن غاغن.

الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية لفضيحة التعدين "Bre-X" عام 1993، وتدور أحداثه حول كيني ويلز هو منقب معاصر، محتال وحالم، متعطش لضربة حظ، الآن ومع افتقاره للخيارات، ينضم إلى عالم جيولوجي في مهمة ومحاولة أخيرة للعثور على ذهب يقبع في عمق غابة أندونيسية مجهولة.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Max Payne، إنتاج عام 2008، بطولة مارك والبيرج، ميلا كينيس، ومن إخراج جون مور.

تدور أحداث الفيلم خلال مهمة سرية للانتقام لمقتل زوجته وطفلته، يجد شرطي في شعبة مكافحة المخدرات نفسه متهما بجريمة قتل، ومطاردا من قبل الشرطة وأفراد العصابة وفساد لا يرحم.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Dhoom 3، إنتاج عام 2013ن بطولة عامر خان، كاترينا كيف، أبهيشيك باتشان، أوداي تشوبرا، ومن إخراج فيجاي كريشنا أشاريا.

الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dhoom ويعتبر واحدا من أغلى الأفلام الهندية، وتدور أحداثه في رحلة من شأنها أن تختبر جميع اللاعبين حتى نقطة الانهيار، يعود جاي دكسيت وعلي من أجل خوض منافسة مع اللص المهرج الغامض ساهر والذي تقع مدينة شيكاغو تحت سيطرته.